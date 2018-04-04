Ветерани АТО на Донбасі розробили методику уроків патріотизму для освітян

Київські освітяни з нового навчального року зможуть проводити уроки патріотизму за єдиною методикою. Її розробили освітяни-ветерани української воєнної операції на Донбасі та науковці, які працюють з київськими школярами та педагогами в рамках спецкурсу з патріотичного виховання.

Ветеран збройного конфлікту на Донбасі, член Координаційної ради з патріотичного виховання при Київській міській держадміністрації Дмитро Примаченко повідомив, що методика передбачає підготовку київських вчителів патріотичного виховання.

«Ми ставимо акцент на роботі з вчителями, які викладають курс «Захист вітчизни»: це є той, назвемо його так, «агент», який зможе бути наставником, авторитетною особою для дітей й викладати їм національно-патріотичне виховання в усіх аспектах. Зараз, згідно з законодавством, ветерани, які не мають вищої педагогічної освіти, можуть викладати, але вища освіта іншого профілю у них має бути. Якраз вони і можуть викладати дисципліну «Захист вітчизни», – пояснив Примаченко у розмові з Радіо Свобода.

Міністерство освіти України у концепції національно-патріотичного виховання серед його завдань визначило «формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини». До реалізації концепції уряд закликав освітні заклади, громадські організації тощо.