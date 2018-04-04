Президент України Петро Порошенко підписав указ про заснування 4 липня Дня поліції України. Про це він повідомив у Києві на заході з нагоди вручення сертифікатів на водний та автомобільний транспорт Національній поліції України.

Він нагадав, що 4 липня 2015 року в Києві прийняли присягу перші патрульні поліцейські.

«Нам не можна забувати цей день. Я порадився з міністром (внутрішніх справ України – ред.) і сьогодні підписав указ про запровадження нового професійного свята Дня поліції України 4 липня. Дякую за підтримку цієї ініціативи», – заявив Порошенко.

4 серпня в Україні також святкують День Національної поліції. Порошенко уточнив, що мова не йде про перенесення свята на 4 липня

«Не перенесення, а заснування – так само, як ми заснували нову поліцію», – зазначив президент.

Поліція була створена в рамках реформи Міністерства внутрішніх справ України. Поліцейські вийшли на київські вулиці 4 липня 2015 року, пізніше вони з’явилися в десятках інших міст.