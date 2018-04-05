На Донбасі бойовики здійснили 39 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 39 обстрілів позицій українських військових.

Обстріли фіксувалися переважно на Донецькому напрямку, жодний український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах удень 4 квітня, але зведених даних за минулу добу не надали. В угрупованні «ЛНР» також не повідомили про бойові дії 4 квітня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.