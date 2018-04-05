Іран критикує переговори мусульманських країн із Ізраїлем

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав 4 квітня ведення переговорів з Ізраїлем «непростимою помилкою». Це сталося через кілька днів після того, як саудівський принц Мохаммад бін Салман заявив, що ізраїльтяни мають право жити мирно на своїй землі.

У повідомленні на сайті Хаменеї ця заява одного з лідерів Саудівської Аравії не згадана, але верховний лідер Ірану чітко вказав, що Тегеран виступає проти відлиги, яка останнім часом спостерігається у відносинах між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

«Рух до переговорів з брехливим та жорстоким режимом (Ізраїлю – ред.) є великою непростимою помилкою, яка відсуває перемогу палестинського народу», – сказав Хаменеї та додав, що «релігійний обов’язок» усіх мусульман полягає в підтримці палестинських рухів опору. Іранський лідер зобов’язався продовжувати підтримку палестинської ісламістської групи «Хамас».

Саудівська Аравія досі формально не визнає Ізраїль, хоча нещодавно між двома країнами відновилося авіасполучення. У листопаді один із членів ізраїльського уряду повідомив про таємні контакти з Саудівською Аравією. Аналітики вказують, що поліпшення відносин між двома колишніми ворогами може бути мотивоване тим, що обидві країни бачать спільну загрозу з боку Ірану.