США закликають союзників посилити тиск на Росію – Білий дім

Сполучені Штати закликали союзників та інші країни світу посилити тиск на Росію й робити це доти, доки колишня супердержава не стане «добропорядним гравцем» на світовій арені. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Водночас вона нагадала слова президента США Дональда Трампа, що благом для всього світу буде, якщо з Москвою вдасться налагодити відносини.

Так Сандерс прокоментувала на прохання журналістів останній на посаді виступ радника з національної безпеки Герберта Макмастера.

США та інші країни «не змогли примусити Росію розплачуватись», заявив радник з національної безпеки США генерал-лейтенант Герберт Макмастер, виступаючи в аналітичному центрі Atlantic Council на події, присвяченій сторіччю партнерства США та країн Балтії, повідомляє Politico.

«Дуже довго деякі країни відвертались перед обличчям цих загроз. Росія нахабно заперечує власні дії, даючи неправдоподібні пояснення, і ми не змогли примусити Росію розплачуватись за це», – заявив він.

Макмастер, який іде з посади, схвально відгукнувся про рішення Трампа вислати російських шпигунів у відповідь на напад в Солсбері.

Макмастер виконуватиме обов’язки радника з національної безпеки США до середини квітня. Потім його на посаді замінить Джон Болтон, колишній посол США при ООН, який донедавна працював аналітиком на телеканалі Fox News.