У Саудівській Аравії вперше за 35 років відкривається кінотеатр

У Саудівській Аравії вперше за понад 35 років відкривається громадський кінотеатр. Він розпочне роботу 18 квітня в столиці країни Ер-Ріяді. Цього дня в новому кінозалі покажуть фільм «Чорна пантера» режисера Райана Куґлера, повідомляє Reuters.

Раніше влада Саудівської Аравії підписала договір з американською компанією AMC Entertainment Holdings Inc. За цією угодою за п’ять років у країні повинні з’явитися 40 кінотеатрів, а до 2030 року – майже 350. Фільми перед показом перевірятимуть цензори.

Кінотеатри та інші розважальні заклади були заборонені саудівською владою у 80-ті роки минулого століття під тиском ісламських фундаменталістів. Тоді релігійні діячі оголосили перегляд фільмів гріховним.

У вересні 2017 року, через кілька місяців після здобуття влади, король Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд розпорядився зняти заборону на керування автомобілем для жінок. Вони також можуть відвідувати громадські місця і стадіони.