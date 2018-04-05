У Кривому Розі на полігоні вибухом поранено трьох військових, один із них у тяжкому стані

У Кривому Розі на військовому полігоні вибухом поранено трьох військовослужбовців Національної гвардії України. Про це Радіо Свобода повідомив 5 квітня військовий прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону Андрій Сопівник.

За його даними, інцидент стався у четвер вранці під час проведення навчальних стрільб унаслідок вибуху протитанкової міни. «Причини вибуху з’ясовуються, тривають слідчі дії на місці події», – сказав Радіо Свобода прокурор.

Як поінформував прокурор, один з поранених військових у тяжкому, але стабільному стані, йому надається медична допомога. Двоє військових отримали ушкодження легкого ступеня.