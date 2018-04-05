У Кремлі заявляють, що в Росії немає олігархів.

«Фразу «російські олігархи» вважаємо недоречною. Давно минув той час, коли в Росії були олігархи, в Росії немає олігархів», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Так він прокоментувати інформацію про допит, на який в США запросили кількох олігархів з Росії.

Слідча група Роберта Мюллера, яка розслідує російське втручання в американські президентські вибори, провела співбесіду з двома російськими олігархами, які перебували з візитом в США. Про це 4 квітня повідомила телекомпанія CNN.

Імена цих людей і час допитів у повідомленні не вказані.

Росіян запитували про те, чи відомо їм про будь-які випадки пожертвувань з Росії на виборчу кампанію Дональда Трампа або його інавгураційну церемонію.

У одного з олігархів, чий приватний літак здійснив посадку на аеродромі Нью-Йорка, були оглянуті персональні електронні пристрої. Американські слідчі неофіційно звернулися до ще одного російського олігарха, яка не відвідував США останнім часом, з проханням добровільно відповісти на запитання, що цікавлять слідчих.

Американське законодавство забороняє іноземцям фінансувати передвиборні кампанії кандидатів.