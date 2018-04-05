Рада проголосувала за нову редакцію закону про дипломатичну службу

Верховна Рада України проголосувала за нову редакцію закону про дипломатичну службу. Документ підтримали 276 народних депутатів.

Зміни до чинного законодавства ініціював президент України Петро Порошенко.

У документі, зокрема, розповідається про функції посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

«Державний секретар Міністерства закордонних справ України здійснює повноваження керівника державної служби стосовно посадових осіб дипломатичної служби, затверджує штатні розписи та кошториси органів дипломатичної служби», – йдеться в ухваленому Радою законопроекті.

Реалізація положень закону потребуватиме 62,6 мільйона гривень додаткових витрат із Державного бюджету України, зокрема, щоб оплатити невідкладну медичну допомогу або медичне страхування працівниками дипломатичної служби та членами їх сімей під час їхнього перебування у довготерміновому відрядженні, сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за чоловіка або дружину дипломата та заплатити за здобуття дошкільної та загальної середньої освіти дітьми працівників дипломатичної служби у разі перебування за місцем довготермінового відрядження батьків.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблений з метою регламентування правового статусу посадових осіб дипломатичної служби, визначення особливостей діяльності органів дипломатичної служби, встановлення порядку присвоєння дипломатичних рангів, а також упорядкування фінансування і матеріально-технічного забезпечення органів дипломатичної служби.