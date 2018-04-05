Міжнародні резерви України з початку року скоритилися на понад півмільйона доларів – НБУ

Міжнародні резерви України за березень скоротилися на 1,2%, до 18,19 мільярда доларів, повідомляє Національний банк України.

У регуляторі пояснили скорочення резервів платежами за державним боргом, обсяг яких перевищив надходження від валютних інтервенцій НБУ.

За підсумками лютого міжнародні резерви становили 18,409 мільярда доларів.

5 січня Національний банк повідомив, що у 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21 відсоток. Станом на 1 січня 2018 року вони становили понад 18,8 мільярда доларів.