У Київському СІЗО в деяких камерах в’язні сплять по черзі – офіс омбудсмена

Київський слідчий ізолятор переповнений, в деяких камерах в’язні сплять по черзі. Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого з прав людини після того, як омбудсмен Людмила Денісова ознайомилася з умовами тримання в’язнів.

Омбудсмен відвідала збірне відділення установи, з якого в’язні виїжджають на суди і слідчі дії, подивилась на продукти, з яких складається продуктовий пайок для цих людей.

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«Слідчий ізолятор перенаповнений, не всі ув’язнені забезпечені окремим ліжком. В деяких камерах в’язні сплять по черзі. В той же час є камери з комфортними умовами тримання на 5-6 місць, в яких тримаються не більше 2 людей», – йдеться у повідомленні офісу омбудсмена.

За повідомленням, керівництво Лук’янівського СІЗО пояснює невирішення проблем ізолятора відсутністю централізованого фінансування

В рамках реформи пенітенціарної служби в Україні планують побудувати нові слідчі ізолятори. Серед перших із застарілих будівель пенітенціарної служби, яке віддадуть у приватні руки, має стати Лук’янівське СІЗО. Найстаріша будівля київського слідчого ізолятора зведена у 1863 році. Планують, що нове СІЗО, як і Лук’янівське, буде розраховане на 2,5 тисячі осіб.

У 2016 році у міністерстві юстиції заявили про намір провести конкурс з визначення інвестора для спорудження нового слідчого ізолятора замість Лук’янівського в Києві. Проте інвестора не визначили.