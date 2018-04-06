На Донбасі бойовики здійснили 27 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових. Обстріли, в тому числі і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, відбувалися і на Луганському, і на Донецькому напрямках, ідеться в ранковому зведенні.

Жодний український військовий не постраждав, вказує штаб.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 5 квітня. В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в шести обстрілах контрольованих бойовиками територій у другій половині дня 5 квітня, але зведених даних за добу не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.