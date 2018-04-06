ФФУ: УЄФА розгляне провадження проти італійської «Роми» через символіку угруповання «ДНР»

Інспектор із дисциплінарних та етичних питань УЄФА розпочав провадження проти італійського футбольного клубу «Рома» за появу на трибунах стадіону команди символіки угруповання «ДНР», визнаного українською владою терористичним. Про це йдеться в офіційному листі, який надійшов з УЄФА, повідомляє Федерація футболу України.

У листі зазначається, що Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне це питання 31 травня.

«Федерація футболу України вдячна УЄФА за оперативну реакцію та початок провадження щодо появи на трибунах забороненої символіки проросійських терористичних угруповань, які воюють проти України на Донбасі», – заявив у зв’язку з цим президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

16 березня ФФУ надіслала УЄФА звернення з проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації прапора підтримуваного Росією угруповання під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» — «Шахтар», який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.

29 березня Федерація футболу України надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe, організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки підтримуваних Росією угруповань на Донбасі.