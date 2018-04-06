США вітають грузинський план поліпшення життя людей у сепаратистських регіонах

Сполучені Штати заявили, що вітають висунуті раніше цього тижня урядом Грузії пропозиції, спрямовані на поліпшення життя людей, що живуть у сепаратистських регіонах регіонах Абхазії та Південній Осетії.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі заявив 4 квітня про «мирну ініціативу» для розширення можливостей для торгівлі, подорожей та освіти для людей, які живуть в Абхазії та Південній Осетії.

Речниця Держдепартаменту США Гетер Науерт високо оцінила ці заходи, які «сприятимуть задоволенню потреб найуразливіших верств населення по обидва боки від адміністративних кордонів та забезпечать зростання можливостей для мобільності, отримання засобів до існування і доступу до освіти».

Два сепаратистських регіони Грузії оголосили незалежність від Тбілісі в 2008 році після п’ятиденної війни між Грузією та Росією. Москва визнала їхню незалежність і підтримує військову присутність в обох регіонах, Сполучені Штати та майже всі інші країни світу вважають регіони частиною Грузії.

Науерт також повторила позицію, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.