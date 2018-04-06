Рада може заслухати звіт уряду 20 квітня – спікер

Верховна Рада України 20 квітня може заслухати звіт уряду Володимира Гройсмана, заявляє спікер Андрій Парубій.

Після закінчення «години запитань до уряду» в парламенті 6 квітня Парубій сказав народним депутатам: «Питання від народних депутатів закінчилися. Ми можемо вважати, що відбувся звіт уряду?». Депутати відповіли: ні, і на це спікер заявив: «Добре, тоді в наступну п’ятницю».

Засідання в сесійній залі парламенту заплановані на 17 – 20 квітня. Наступного тижня (10 – 13 квітня) депутати працюватимуть у комітетах.

Володимр Гройман був призначений на посаду прем’єр-міністра України 14 квітня 2016 року.