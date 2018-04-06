Опитування: Великдень, Різдво і Новий рік – найпопулярніші свята в Україні

Великдень, Різдво і Новий рік є найпопулярнішими офіційними святами серед українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами опитування, Великдень улюбленим святом назвали 82 відсотки респондентів, майже стільки ж – 81 % – люблять Різдво Христове, Новий рік – 79%.

Крім того, 45% опитаних вважають улюбленим святом Міжнародний жіночий день, Трійцю – 35%, День Перемоги – 31% і День Незалежності України – 16%.

Соціологи зауважують, що порівняно з 2017 роком зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленим святом Міжнародний жіночий день (із 49% до 45%) і День Перемоги (із 37% до 31%).

Опитування з 9 по 18 лютого 2018 року проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та непідконтрольної українській владі частини Донбасу. Методом інтерв’ю опитали 2043 респондентів.

