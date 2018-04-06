Футбол: президентом Української Прем’єр-ліги обрали швейцарського фахівця

Президентом Української Прем’єр-ліги з футболу обрали швейцарського фахівця Томаса Грімма, повідомила прес-служба УПЛ.

За нього проголосували більшість клубів вищого українського футбольного дивізіону.

Грімм був єдиним кандидатом на посаду голови УПЛ. Його попередник Володимир Генінсон вирішив не балотуватися на новий термін.

Видання SportArena пише, що швейцарець займався юридичними питаннями під час підготовки збірної України до чемпіонату Європи 2016 року.

Також Грімм обіймав посаду президента швейцарського футбольного клубу «Янг Бойз», а в 2009 році був обраний президентом швейцарської футбольної ліги, яку очолював протягом двох років.