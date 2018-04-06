Крим: фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт до 12 травня

У Сімферополі підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» на 30 діб – до 12 травня.

Як повідомив Крим.Реалии адвокат підсудних Сергій Легостов, судді проігнорували клопотання про представлення матеріалів справи та інших документів, що підтверджують, що справу не направили до Північно-Кавказького окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону.

Як повідомлялося раніше, російська прокуратура стверджує, що справа перебуває в Криму, однак у захисту є на руках документи про те, що справа вже передана до Ростова-на-Дону, де розміщений Північно-Кавказький окружний суд.

За словами адвоката, всі четверо фігурантів не скаржаться на самопочуття.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані та звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».