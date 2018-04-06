Зірку змішаних єдиноборств Макгрегора звинувачують у нападі на автобус зі спортсменами

Ірландську зірку змішаних єдиноборств (MMA) Конора Макгрегора привезли до суду в американському Нью-Йорку для слухань у справі про напад на автобус із бійцями.

Інцидент трапився 5 квітня після прес-конференції щодо бійцівського турніру UFC 223. На відео, яке поширюється мережею, видно, як, ймовірно, Макгрегор та група чоловіків кидали в бік автобусу з учасниками шоу металеві загорожі та інші предмети.

У транспорті, зокрема, був росіянин Хабіб Нурмагомедов, який 7 квітня побореться за вакантний титул UFC у легкій вазі, який раніше належав Макгрегору. Ірландець здобув пояс у листопаді 2016 року, однак жодного разу його не захищав.

За даними журналістів, Макгрегор таким чином заступився за свого товариша, росіянина Артема Лобова, у якого стався конфлікт із Нурмагомедовим.

За інформацією ЗМІ, після нападу Макгрегор сам здався поліції.