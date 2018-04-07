У Дніпрі затримали «кілера», якого розшукують у ЄС – поліція

Поліція затримала «кілера», якого розшукують країни Європейського союзу за організацію та замах на умисне вбивство, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін увечері 6 квітня.

За його словами, затриманий готувався до вбивства, у нього вилучили пістолет, а також засоби радіозв'язку з гарнітурою.

«Випадково або ні, але в цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, «злодій в законі» на прізвисько «Умка» святкував день народження, де зібралися авторитетні представники злодійського світу та їх друзі», – розповів Аброськін.

Він заявив, що під час «відпрацювання місцевості задля встановлення посібників кілера та його можливого об’єкту працівники поліції увійшли в зазначений заклад».

«Злодії» занепокоїлися й тоді пролунали такі їх слова: «Ми же ж зі всіма домовилися, нащо ви сюди зайшли? Нам же ж обіцяли не чіпати сьогодні». Поліцейські відповіли: «Ми з вами не домовлялися»... Хочу тільки додати, що ми ніколи зі злодіями не домовлялися й домовлятися не будемо», – розповів Аброськін.

6 грудня 2917 року перший заступник голови Національної поліції України заявляв, що на території країни постійно проживають сім «злодіїв у законі».