Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Квітень 2018, Київ 11:51
Новини | Міжнародні

14 людей загинули в ДТП за участі автобусу з канадською молодіжною хокейною командою – ЗМІ

14 людей загинули в ДТП за участі вантажівки та автобусу з канадською молодіжною хокейною командою, повідомляють канадські ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними журналістів, ще 14 людей отримали травми, троє з них у тяжкому стані.

Інцидент трапився в провінції Саскачеван. Автобус з командою Humboldt Broncos прямував на матч плей-оф молодіжної хокейної ліги з Nipawin Hawks.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter: «Я не можу собі уявити, що переживають ці батьки, і я співчувають усім, хто постраждав через цю страшну трагедію».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG