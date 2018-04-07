14 людей загинули в ДТП за участі автобусу з канадською молодіжною хокейною командою – ЗМІ

14 людей загинули в ДТП за участі вантажівки та автобусу з канадською молодіжною хокейною командою, повідомляють канадські ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними журналістів, ще 14 людей отримали травми, троє з них у тяжкому стані.

Інцидент трапився в провінції Саскачеван. Автобус з командою Humboldt Broncos прямував на матч плей-оф молодіжної хокейної ліги з Nipawin Hawks.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter: «Я не можу собі уявити, що переживають ці батьки, і я співчувають усім, хто постраждав через цю страшну трагедію».