На Великодні свята спрощений режим перетину лінії розмежування на Донбасі – штаб

На Великодні свята для мешканців жителів населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення на Донбасі, спрощений режим перетину лінії розмежування, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.

Спрощені процедури діють від 8:00 7 квітня і триватимуть 72 години, зазначили військові.

«Таким чином, жителі прифронтових селищ можуть у спрощеному режимі перетинати умовну лінію розмежування, аби потрапити до рідних чи близьких, які проживають на непідконтрольній Україні території», – заявили в штабі.

На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним. Чотири автомобільні пункти пропуску працюють у Донецькій області – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове».

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».