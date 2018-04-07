Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Квітень 2018, Київ 19:34
Новини | Події

Прикордонники пояснили, за що затримали росіянина

У Державній прикордонній службі України пояснили, чому затримали громадянина Росії біля села Гатище в Харківській області.

За інформацією Східного регіонального управління ДПСУ, неназваного росіянина затримали 6 квітня за незаконний перетин державного кордону України.

«Прикордонний наряд помітив на території Росії невідому особу, яка рухалася в бік кордону. Висунувшись на перехоплення, охоронці державних рубежів затримали вже на території України 28-річного громадянина Росії. Як з’ясувалось, чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон у зв’язку із забороною йому в’їзду на територію України» – повідомили прикордонники.

За незаконний перетин кордону на затриманого складено документи про адміністративне правопорушення, його подальшу долю вирішить суд, додали в ДПСУ.

Прикордонники не уточнили, чому затриманому був заборонений в’їзд до України.

Таку заборону можуть накласти з різних причин: наприклад, якщо особа становить загрозу національній безпеці України, або якщо вона незаконно відвідувала окуповані території на Донбасі чи у Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG