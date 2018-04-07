Німеччина: поліція повідомила про наїзд автом на людей і про те, які його жертви

Поліція в Німеччині повідомила про те, що автомашина в’їхала в натовп людей у місті Мюнстері на заході країни, внаслідок чого є жертви.

За словами речниці поліції, кілька людей, без уточнення кількості, загинули, ще близько 30 поранені чи травмовані. Водій авта застрелив сам себе, повідомила вона.

Німецьке видання Bild на своєму сайті пише, що загинули три людини. На його фотографіях видно, як поліція перекрила певну територію в місті.

У твітері місцевої поліції повідомлено, що на місці події працює поліція, а людей просять уникати центру міста чи залишити його, щоб полегшити проїзд рятувальним службам.

Видання Spiegel на своєму сайті пише, що правоохоронці Німеччини вважають цей інцидент нападом. Офіційних підтверджень чи заперечень цього наразі немає.

Останнім часом наїзди автами на людей у місцях їхнього скупчення стали частим способом здійснення терористичних актів, переважно з боку ісламських екстремістів, у різних країнах, але іноді йдеться просто про нещасні випадки.