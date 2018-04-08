Правоохоронці поінформували про перебіг Великодніх святкувань

Українські правоохоронці повідомили про перебіг святкувань Великодня, який церкви східних обрядів, зокрема українські православні і греко-католики, святкують цього року 8 квітня.

За повідомленням Національної поліції, Великодня ніч в Україні минула спокійно, «завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено».

Великодні богослужіння відбулися у понад 13,4 тисячі культових споруд. Участь у богослужіннях узяли понад 6,8 мільйона вірян. Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 мільйона людей), Дніпропетровській (880 тисяч), Київській (497 тисяч) та Чернігівській (365 тисяч) областях, повідомили в поліції.

Публічну безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували понад 23,7 тисячі правоохоронців – 22,3 тисячі поліцейських та 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

Президент України Петро Порошенко у великодньому вітанні сказав, що свято Великодня «більше, ніж просто церковне, і відзначають його не лише християни, і не лише віруючі».

«Воскресіння – це перемога життя над смертю, це перемога правди над брехнею, перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. Це і наша з вами перемога над важкою економічною кризою, що її спричинила російська агресія. Цьогорічний Великдень – це є дуже особливий день, бо разом з ним приходить потроху і впевненість, що найважчі випробування вже точно позаду», – сказав він.

Великдень – головне свято у християн, що встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа. Його дата з року в рік змінюється, християни західних і східних обрядів обчислюють її по-різному.