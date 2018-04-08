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08 Квітень 2018, Київ 13:46
Новини | Події

На Дніпропетровщині смертельно травмований гірник

На шахті імені Героїв космосу, архівне фото

На Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району вранці був смертельно травмований гірник, повідомили Радіо Свобода у прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання.

За попередніми даними, нещастя сталося під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсаря, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці.

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