На Дніпропетровщині смертельно травмований гірник

На Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району вранці був смертельно травмований гірник, повідомили Радіо Свобода у прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання.

За попередніми даними, нещастя сталося під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсаря, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці.