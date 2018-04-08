Аварія з багатьма жертвами у Криму: стало відомо, скільки людей загинули і потерпіли

Російська влада в окупованому Криму оприлюднила остаточні дані про число загиблих і потерпілих унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з потягом на півночі півострова, про які спершу були різні повідомлення.

За даними підконтрольної Москві кримської інспекції безпеки дорожнього руху, з 13 людей, які були в автобусі, п’ять загинули, сім потерпіли. Серед загиблих – і водій автобуса.

Аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді. Електропотяг і залізничні колії не потерпіли.

Органи внутрішніх справ російської влади Криму кажуть, що сигналізація на переїзді працювала належним чином. Причини аварії ще не відомі.