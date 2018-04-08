У Севастополі на Великдень розмальовували писанки й робили листівки

У Севастополі 8 квітня в еко-парку «Лукомор'є» провели традиційний День писанки, на якому діти й дорослі розписували яйця й малювали великодні листівки, повідомляє кореспондент сайту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У заході взяла участь представниця Українського національно-культурного товариства Севастополя Світлана Левон. Вона розповіла про історію писанок, про міжнародні й українські традиції розпису яєць, про символіку кольорів і малюнків на великодніх яйцях.

За повідомленнями, деякі відвідувачі намагалися перешкодити читанню великодніх віршів українською мовою.

День писанки закінчили конкурсами та загадками на тему Святого Письма і великодніх традицій різних народів.

У неділю 8 квітня християни східного обряду відзначають Великдень –свято на честь воскресіння Ісуса Христа.

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