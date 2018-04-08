«Великоднє» перемир’я порушували 12 разів із початку доби – дані штабу АТО

Протягом неділі – станом на 18 годину – кількість обстрілів сягала 12, четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.Такими є дані прес-центру штабу АТО, оприлюднені у вечірньому зведенні на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкують 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Перед цим чергові «режими тиші» на Донбасі мали діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.