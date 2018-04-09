На Великдень на Донбасі поранені п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі в святковий день 8 квітня зазнали поранень п‘ятеро українських військових, повідомляє штаб української аоєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів за добу.

Як ідеться в ранковому зведенні, поблизу Луганського бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у п’яти обстрілах контрольованих бойовиками територій удень 8 квітня, в угрупованні «ЛНР» заявили про два такі обстріли.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкують 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Перед цим чергові «режими тиші» на Донбасі мали діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.