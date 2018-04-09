Футбол: Японія після поразки від України залишилася без тренера

Боснійський фахівець Вахід Халілходжич звільнений з посади головного тренера збірної Японії з футболу за два місяці до початку чемпіонату світу в Росії. Про це 9 квітня повідомляє японська інформагенція «Кіодо» і вказує, що Японська футбольна асоціація наступного дня проведе прес-конференцію, щоб оголосити про звільнення наставника і назвати наступника Халілходжича.

Звільнення боснійського тренера відбувається після того, як 23 березня збірна Японії зіграла внічию з командою Малі 1:1, а 27 березня поступилася команді України 1:2. На відміну від японців, обидва суперники цієї збірної в березневих матчах не здобули путівку на світову першість.

Вахід Халілходжич очолив збірну Японії в березні 2015 року та привів цю команду до її шостого поспіль виступу в фінальній частині чемпіонату світу.

Боснієць на попередньому чемпіонаті світу, в 2014 році, тренував команду Алжиру, яка вийшла з групи, і лише в 1/8 фіналу в овертаймі програла збірній Німеччини.

Свій перший матч на чемпіонаті світу в Росії японці проведуть 19 червня. Суперниками будуть футболісти Колумбії.