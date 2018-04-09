Пхеньян заявив, що готовий обговорювати відмову від ядерної зброї

Пхеньян уперше запропонував Вашингтону офіційно обговорити перспективи перетворення Корейського півострова на без’ядерну зону на саміті двох країн. Про це 8 квітня повідомив на умовах анонімності представник адміністрації США, передає Reuters.

За його словами, під час недавніх таємних контактів північнокорейська сторона підтвердила зацікавленість у проведенні зустрічі на найвищому рівні. До останнього часу Сполучені Штати в своїх уявленнях про плани КНДР покладалися головним чином на інформацію, передану Сеулом. Частина розмов американських і північнокорейських представників відбувалася в дипмісії КНДР при Організації Об'єднаних Націй, частина – по каналах, встановленим розвідувальними службами.

США публічно оголосили, що саміт може відбутися, імовірно, в травні. Північна Корея поки зберігає з цього приводу офіційне мовчання. Про можливе місце зустрічі інформації теж не надходило.

Північна Корея і раніше висловлювала готовність розглянути можливість відмови від своїх ракетно-ядерних проектів, якщо США виведуть війська з Південної Кореї і перестануть прикривати ядерним щитом як Південну Корею, так і Японію.

9 квітня розпочинає роботу на посаді новий помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон. 12 квітня в Сенаті розпочинаються слухання щодо затвердження колишнього директора ЦРУ Майка Помпео державним секретарем. У своєму підході до Північної Кореї Болтон і Помпео вважаються «яструбами».