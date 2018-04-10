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10 Квітень 2018, Київ 08:55
Новини | Події

На вулиці Одеси вийшли понад 1500 правоохоронців, посилені заходи безпеки

Рік тому, 10 квітня 2017 року, під час відзначення річниці звільнення Одеси від нацистів сталися сутички

Правоохоронці посилили заходи безпеки в Одесі 10 квітня, коли місто відзначає 74-ту річницю звільнення від нацистів. За даними регіонального управління Національної поліції, на вулиці вийшли понад півтори тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Нацгвардії.

В Одесі традиційними місцями проведення пам’ятних заходів, пов’язаних з історією Другої світової війни, є Алея слави з пам’ятником Невідомому матросу, що в парку імені Шевченка, і стела «Крила Перемоги» на площі 10 квітня.

Зокрема, на Алеї слави в такі дні зустрічаються представники патріотичної громадськості і проросійські налаштовані одесити. Майже завжди це призводить до конфліктів.

Докладніше про це: В Одесі відзначили річницю визволення від нацистів сутичками і затриманнями

Сьогодні в парку імені Шевченка працюють спеціальні пропускні пункти — на Алею слави пускають через рамки з металодетектором.

Також у поліції нагадали жителям Одеси про заборону використання на масових заходах радянської символіки.

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