Після помилування звільнили вперше засуджену в Україні до довічного покарання жінку

З Качанівської колонії Харківської області звільнили Любов Кушинську, довічно засуджену за вбивство двох людей.

Кушинську у лютому помилував президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє Північно-східне управління з питань виконання кримінальних покарань, на момент звільнення Кушинська відбула в місцях позбавлення волі 27 років 9 місяців.

Засуджена відбувала покарання в секторі середнього рівня безпеки установи, у якому утримуються засуджені до довічного позбавлення волі.

Кушинська стала першою жінкою в Україні, засудженою до довічного позбавлення свободи, яку помилував президент.

У Качанівській виправній колонії відбувають покарання 268 засуджених, з них 22 у секторі середнього рівня безпеки для утримування жінок, засуджених до довічного позбавлення волі.

Народний депутат України Олександр Грановський повідомляв, що він особисто звернувся з проханням помилувати Кушинську до президента України та, відповідно, до комісії про помилування.