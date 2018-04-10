У Києві на монументі «Батьківщина-Мати» відкрили оглядовий майданчик на висоті понад 90 метрів

У Києві на верхівці монументу «Батьківщина-Мати» відкрили оглядовий майданчик на висоті 91 метр від землі.

Як мовиться на сайті Національного музею історії України у Другій світовій війні, підйом доступний для відвідувачів – від 18-річного віку.

Відбувається підйом в супроводі інструктора. Охочим радять вдягати зручний одяг і взуття.

Майданчик працює за температури від 5 до 30 градусів тепла, коли сухо і невітряно.

Монумент «Батьківщина-мати», загальною висотою 102 метри, розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні. Також є оглядовий майданчик на висоті 36,6 метра. Для пересування людей і технічного обслуговування скульптури всередині змонтовано два ліфти – похилий і вертикальний.