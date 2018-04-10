50 людей затримані при спробі захопити підприємство на Черкащині – поліція

50 людей затримані при спробі захопити підприємство в Черкаській області, повідомив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із чинних сільських підприємств у Черкаської області, але завдяки активним діям поліції всі 50 чоловіків-рейдерів затримані... До речі, «ринкова вартість» роботи цих «рейдерів», які лежать обличчям вниз, – 500 гривень за день роботи», – написав Аброськін.

Він не уточнив, у якому селищі трапилася подія і про яке підприємство йде мова.