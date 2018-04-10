Прокурор в анексованому Криму просить 2 роки умовно для активіста Мовенка

Під час засідання підконтрольного Кремлю Гагарінського районного суду Севастополя прокурор попросив два роки умовно для обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка, повідомляє кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

За його словами, оголошення вироку заплановане на 4 травня.

16 грудня 2016 року жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина.

Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість переслідуваннями громадян України в Криму й закликає припинити тиск на них.