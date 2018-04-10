МОН нагадує, що українські науковці можуть отримати грант на патентування своїх винаходів

Українські науковці можуть отримати фінансування на патентування своїх винаходів, нагадують у Міністерстві освіти і науки.

«В умовах обмеженого бюджетного фінансування наукової сфери ми працюємо над тим, щоб запропонувати нашим вченим додаткові інструменти підтримки – насамперед фінансової. Саме завдяки ініціативі МОН в Українському науково-технологічному центрі, який є міжнародною організацією, було відкрито грантову програму на патентування винаходів», – зазначив очільник директорату науки МОН Дмитро Чеберкус, якого цитує прес-служба міністерства.

За його словами, подати заявку на фінансування може будь-яка наукова установа.

Чеберкис уточнює, що програма була започаткована ще наприкінці 2015 року – щороку в УНТЦ передбачено грант, за який вчені можуть здійснювати патентування винаходів.

Проте, за словами представника МОН, за останній рік лише 3 наукові установи скористалися цією можливістю, одержавши 12 патентів.

У МОН додають, що передбачених коштів вистачить для того, щоб профінансувати отримання в Україні близько 100 патентів на рік.

За даними організації Укрпатент, строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Патент надає його власнику, серед іншого, виключне право на використання винаходу, право дозволяти використання винаходу на підставі ліцензійної угоди, а також перешкоджати неправомірному використанню винаходу.