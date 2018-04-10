У Києві на трамвайний маршрут «вийшов Валерій Лобановський» – КМДА

У Києві запустили трамвай, прикрашений портретом українського футбольного тренера Валерія Лобановського, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян у Facebook.

«Сьогодні на Борщагівську лінію швидкісного трамваю виходить черговий тематичний поїзд в рамках проекту «Видатні українці». Цього разу він прикрашений портретом Валерія Лобановського – одного з десяти найкращих тренерів європейського футболу за версією УЄФА, легенди, якою пишається не лише наше місто і країна, але й увесь світ», – розповів Давтян.

Він заявив, що швидкісною лінією вже курсують трамваї з зображеннями президента НАН України Бориса Патона, князя Ярослава Мудрого, його дочки Анни Київської та лікаря Миколи Амосова. За його словами, наступний трамвай буде присвячений кінорежисерові Олександру Довженку.

Перший такий трамвай запустили в лютому, на ньому була зображена княгиня Анна.

Валерій Лобановський помер у 2002 році. Під його керівництвом київське «Динамо» двічі перемагало в європейському турнірі – Кубку володарів кубків (1975 та 1986 роки). У 1999 році столична команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.