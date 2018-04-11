На Донбасі постраждали п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня зазнали поранень четверо українських військових, ще один має бойове травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики майже вдвічі, до 64, збільшили кількість обстрілів, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні, міномети калібру 120 міліметрів бойовики використали як на Приазов’ї, так і поблизу Донецька.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 10 квітня не наводять, але звинувачують українських військових в денному обстрілі околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку Збройних сил України.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.