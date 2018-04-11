Росія та Єгипет відновили авіасполучення після дворічної перерви

Близько 120 пасажирів вирушають 11 квітня першим після відновлення прямого авіасполучення між Росією та Єгиптом рейсом «Аерофлоту» з Москви до Каїра.

Єгипетський авіаперевізник EgyptAir здійснить перший політ до Москви 12 квітня.

Авіасполучення між Росією та Єгиптом було перерване восени 2015 року після катастрофи над Сінаєм літака авіакомпанії «Когалимавіа». Лайнер летів з Шарм-еш-Шейха до Петербурга. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. ФСБ Росії згодом визнала інцидент терактом.