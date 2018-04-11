Росія: в Хабаровську розбився вертоліт Мі-8, 6 людей загинули

Шість людей загинули у російському Хабаровську 11 квітня внаслідок аварії вертольота Мі-8.

За даними регіонального управління Міністерства внутрішніх справ Росії, гелікоптер авіакомпанії «Схід» проводив навчально-тренувальний політ і здійснив жорстку посадку на пустирі в межах міста. При ударі об землю вертоліт загорівся, його уламки розкидані в радіусі одного кілометра.

Порушено кримінальну справу. Серед можливих причин аварії розглядають: несприятливі погодні умови – туман, технічну несправність і помилку пілота. Обидві «чорні скриньки» Мі-8 вже виявлені.

12 квітня в Хабаровському краї Росії оголосили днем жалоби за загиблими.