В Єгипті 36 людей засудили до страти у справі про вибухи в коптських церквах

Військовий суд в Єгипті засудив 36 людей до страти за звинуваченням у причетності до трьох вибухів у коптських християнських церквах, відповідальність за які на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Вирок ухвалений на засіданні суду 10 квітня. Згідно з єгипетським законодавством, рішення Військово-кримінального суду про смертний вирок є попереднім і має бути схвалене верховним муфтієм.

У квітні 2017 року у Вербну неділю 46 людей загинули внаслідок нападів смертників у двох коптських християнських храмах у єгипетських містах Танта і Александрія. Після цього в країні запровадили надзвичайний стан.

У грудні 2016 року 28 людей загинули внаслідок нападу смертника на коптський храм у Каїрі.

Серія нападів на церкви та інші цілі сталася після того, як у 2013 році єгипетська армія усунула від посади президента Мохаммада Мурсі, який був першим демократично обраним головою держави. Перед цим супротивники президента, які проводили масові акції протесту з вимогами його негайної відставки, заявляли, що Мурсі сприяв надмірній концентрації влади в руках ісламістів і виявився не здатен вирішити економічні проблеми Єгипту й не використав шанс запровадити у країні демократичні реформи.

Кілька озброєних груп в Єгипті звинувачують єгипетську коптську християнську меншину в підтримці армії.