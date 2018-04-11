Народний депутат Матвієнков придбав нерухомість за понад 2 мільйони гривень – #Точно

Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Матвієнков придбав нежитлове приміщення площею 494 квадратних метри в Маріуполі Донецької області за 2 012 543 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі і декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з даними в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, продавцем згаданої нерухомості було товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Іллічівець», кінцевими бенефіціарами якого є Чаудри Тарік Махмуд, що проживає в Москві, та компанія «Сабіна Інтернешнл Лімітед», що зареєстрована на Багамських островах.

У декларації за 2017 рік народний депутат вказав дві квартири і земельну ділянку площею 1200 квадратів. Серед нерухомого майна було вказано автомобіль Audi Q7 і ВАЗ 21093.

Окрім цього, дружина Матвієнкова має частки у статутному капіталі двох компаній, ПП «Гармонія Лайф» в LLC IVERIA INVEST. Сам народний депутат має частку в компанії ТОВ SIA «L.I.S.Group».

На банківських рахунках Сергій Матвієнков має 392 655 доларів і 1 127 093 гривень. У готівці народний депутат зберігає 285 000 доларів, 80 тисяч євро та 1 750 000 гривень.