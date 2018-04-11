В Україні завтра температура знизиться до «весняних» показників – синоптик

До України атмосферний фронт принесе незначне зниження температури.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, завтра, 12 квітня, очікується зниження температури повітря від літніх до весняних значень.

За його словами, на півночі України вдень очікуються 12-18 градусів тепла, на заході, півдні і у більшості центральних областей будуть 15-24 градуси.

На узбережжях морів – дещо прохолодніше, 12-17 градусів тепла, додала синоптик.

«Київ завтра також потрапить у зону атмосферного холодного фронту. Але фронт буде лагідним та розніженим. Тому в столиці 12 квітня якісь суттєві опади – навряд, хіба що збільшиться хмарність і трохи знизиться температура повітря, протягом четверга до 17 градусів тепла», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За даними Укргідрометцентру, 12 квітня у західній частині України місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень – 13-18.