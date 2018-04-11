Понад 100 українських школярів візьмуть участь у Всесвітній літній Гімназіаді – МОН

Понад 100 українських школярів візьмуть участь у Всесвітній літній Гімназіаді, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України. Змагання відбуватимуться в марокканському Марракеші.

У МОН зазначили, що до складу збірної увійшли підлітки 14-17 років. Найбільш укомплектованими стали команди з боксу – 20 учасників, вільної боротьби – 10 учасників, легкої атлетики, фехтування та художньої гімнастики – по дев’ять учасників у кожній команді.

У міністерстві розповідають, що в літній Гімназіаді візьмуть участь близько чотирьох тисяч спортсменів із 70 країн світу.

Змагання триватимуть з 2 до 9 травня.