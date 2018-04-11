Суд: співвласника квартири не можуть позбавити права користуватися житлом

В Україні співвласника квартири не можуть позбавити права користуватися житлом, повідомляє портал Судова влада.

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову чоловіка про визнання колишньої дружини такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

«Ті обставини, що відповідач була відсутня в квартирі за місцем своєї реєстрації понад 1 рік, не свідчать про її відмову від права власності на нерухоме майно та не є підставами для припинення права власності на нього», – наголошують у суді.

Суд вважає, що факт незвернення із позовом про розподіл майна подружжя не є підставою, за якою закон визначає припинення права власності на спільну сумісну власність.

На сайті судової влади уточнюють, що спірна квартира є спільним сумісним майном, набутим (купленим) подружжям за час шлюбу, а, отже, відповідач є співвласником цієї квартири.

Верховний суд є найвищим судом в системі судоустрою України. ВСУ, серед іншого, здійснює правосуддя як касаційна інстанція, забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій.