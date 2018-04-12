Бойовики на Донбасі застосували заборонені міномети – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових, у тому числі і з застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї.

Як ідеться в ранковому зведенні, міномети калібру 120 міліметрів бойовики використали на Донецькому напрямку поблизу Пісків та шахти «Бутівка», а на Луганському напрямку – поблизу Троїцького.

Жодний український військовий не постраждав, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 11 квітня ще не оприлюднили, але знову звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку ЗСУ 11 квітня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.