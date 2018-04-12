Не перевіряйте рішучість Держави Ізраїль – Нетаньягу Іранові

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу застеріг Іран від антиізраїльських дій і порівняв владу в Тегерані з нацистською Німеччиною. Про це він заявив у присвяченому Голокосту меморіальному комплексі «Яд Вашем» 11 квітня, в день, коли Ізраїль вшановує пам’ять шести мільйонів євреїв, убитих нацистами.

«У мене є повідомлення іранським правителям: не перевіряйте рішучість Держави Ізраїль. Під час Голокосту ми були безпорадними, беззахисними та безголосими, сьогодні у нас сильна країна, сильна армія, і наш голос чутний серед народів», – сказав Нетаньягу.

Ізраїльський лідер виступив через два дні після повітряного удару по сирійській військовій базі, в якому Сирія та Іран звинуватили Ізраїль. Унаслідок тієї атаки загинули щонайменше 14 осіб, серед яких сім іранських військових. Після повітряного удару Тегеран заявив, що протидіятиме Ізраїлю.

Нетаньягу неодноразово застерігав Іран від спроби мати постійну військову присутність у Сирії, де Тегеран є відданим союзником президента Башара Асада в семирічній громадянській війні.