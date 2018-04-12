Обшук в «Укрзалізниці» відбувається в межах порушеного торік провадження – Лисенко

Слідчі Генеральної прокуратури України спільно з СБУ зранку 12 квітня здійснюють обшук у центральному офісі публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця». Це Радіо Свобода підтвердив речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами, обшук відбувається в межах провадження, порушеного в травні 2017 року. Інші подробиці в прес-службі ГПУ пообіцяли надати згодом, коли слідчі нададуть додаткову інформацію.

«Керівництво ПАТ «Укрзалізниця» створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії», – ідеться в повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник вантажів і пасажирів. За повідомленням на сайті компанії, вона забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця обіймає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись залізницям Китаю, Росії й Індії.